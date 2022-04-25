Son dakika haberleri... Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya karar arası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya karar arası verildi

25.04.2022 18:29
Son dakika haberleri... Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya karar arası verildi

Gelen son dakika haberlerine göre "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da yer aldığı 17 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları tamamlanırken mahkeme hükmü açıklamak için duruşmaya ara verdi.

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da yer aldığı 17 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları tamamlanırken mahkeme hükmü açıklamak için duruşmaya ara verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala'ya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden ile avukatları salonda hazır bulunurken duruşmayı çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gazeteci, bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile çeşitli ülkelerin konsolos, büyükelçi ve konsolosluk temsilcileri takip etti.

Duruşmada, savunmalarını geçen cuma tamamlayan sanıkların avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Sanıklardan Mine Özerden'in avukatı, müvekkilinin daha önceki yargılamada beraat ettiğini ve hakkında yeni bir delilin dosyaya sunulmadığını belirterek, maddi ve manevi suç unsurları oluşmadığından beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Yiğit Ali Ekmekçi, hukukun araçsallaştığını, davanın politik bir davaya dönüştüğünü iddia ederek müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık avukatlarından Fikret İlkiz, esas hakkındaki mütalaanın 72 sayfa olduğuna gönderme yaparak, hazırladığı 72 sayfalık beyan dilekçesini heyete sunduğunu kaydetti.

Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar, tarafsızlık ilkesine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise bu talebi yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Hakan Altınay beraat talebinde bulunurken sanık Mücella Yapıcı 50 yıllık bir meslek insanı olduğunu ifade ederek, "Hiçbir zaman şiddeti savunmadım. Mesleğimi onurumla yürüttüm, haram lokma yemedim, yedirmedim. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Mesleğimi yalnızca mesleğim doğrultusunda kullandım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamınızı umuyorum. Hüküm sizindir." diye konuştu.

Üzerine atılı suçlardan yargılanmayı esefle kınadığını söyleyen sanık Çiğdem Mater, "Bir darbeci olarak yargılanmayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Sanık Mine Özerden, hukukun üstün gelmesini dilediğini ifade ederek, beraatini istedi.

Suç işlemediğini savunan Şerafettin Can Atalay, "Sorun Gezi direnişini sahiplenmekse sahipleniyoruz. Suç işlemedik, mücadeleye devam." dedi.

Sanık Tayfun Kahraman, olmayan bir suçla yargılandığını savunarak, yargılama sürecinin reddedilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Osman Kavala da "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hakkımdaki hak ihlali kararından sonra aleyhime sunulan delillerle hakkımda müebbet istenmesi hukuki değildir. Bu aynen ikinci iddianamedeki suçlar gibi yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki hükmünü açıklamak için duruşmaya ara verdi.

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Darbe Girişimi, Osman Kavala, Gezi Parkı, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya karar arası verildi - Son Dakika


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