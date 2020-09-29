Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

Son dakika gelişmesine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Çocukların ellerinde silahla poz verdiği görüntüler yayımlandı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) tarafından ağır yenilgiye uğrayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Hafter, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukları kullandığı kaydedildi. Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 4 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti. Libya medyasında paylaşılan fotoğraflarda, 16-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin silah kuşandığı görüldü.



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil