Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor

11.04.2022 16:19
Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor

Son dakika haberlerine göre Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Ö, Yaşar K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yaşar K, savunmasında, olay günü birlikte vakit geçirdikleri sevgilisi Ayşenur E'nin kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını, sesler üzerine yan daireden çıkan Orhan Çumralıgil ile arasında arbede yaşandığını öne sürdü.

Yaşar K, "Daha sonra kendimi kaybettim, hatırlamıyorum." beyanında bulundu.

Sanık Fatih Ö. de olay günü Yaşar K. ve Ayşenur E. ile alkol aldıklarını söyledi.

Yanlarından bir süre ayrılıp lavaboya gittiğini, döndüğünde tartıştıklarını anlatan Fatih Ö, "Sakinleştirmeye çalıştım ama tartışma büyüdü ve apartmanın içine taşındı. Sağ taraftan 2 erkek bize doğru yürüdü. Şahıslardan zayıf olan bize küfür etti. Ben de 'Sen kimsin bize küfür ediyorsun' dedim. Yaşar'ın ikametine girerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Hole çıktım. Çıkar çıkmaz da küfür eden zayıf şahsa bıçağı vurdum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yanındaki diğer şahsa da vurdum. Ona da kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Katılan Ayşenur E. ise Yaşar K. ile sevgili değil, komşu olduklarını, olay günü Yaşar K'nin kendisini öpmeye kalkması üzerine aralarında tartışma çıktığını iddia etti.

Tartışma büyüyünce güvenlik görevlisinden yardım istemek için dışarı çıktığını öne süren Ayşenur E, "Ben güvenlik görevlisini göremedim ama sağ tarafımızdaki dairede 5 kişi vardı, 2'si bu olanlara dayanamadı dışarı çıktı. Sanıklar bu 2 kişiye küfür etti. Aralarında kavga başladı. Olaydan sonra sanıkların ailesi beni şikayetimden vazgeçirmek istedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumraligil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir-ASELSAN işbirliğinde 'İç Paydaş Odak Grup Toplantıları' yapıldı Konya Büyükşehir-ASELSAN işbirliğinde 'İç Paydaş Odak Grup Toplantıları' yapıldı 'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor 'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor

Arbede, Fatih, Konya, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement