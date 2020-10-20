Son dakika haberleri: Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine 5 yeni doktor atandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesine atanan 3 uzman 2 pratisyen hekimin göreve başladığı bildirildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye iki farklı branşta yeni uzman ve pratisyen hekimlerin atamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ataması yapılan doktorların polikliniklerde hasta kabul etmeye başladığını ifade edildi.

Hastaneye yeni atanan doktorlar ve görev yerlerine ilişkin ise şu bilgiler verildi:

"Dahileye Uzmanı Fatma Terzioğlu Şahin, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Elif Leventoğlu, Dahiliye Uzmanı (İç Hastalıkları) İlyas Gündüz, pratisyen hekimler Rümeysa Sena Kalalı ve Merve Çelik"

Açıklamada hastane yönetimi tarafından atamaları yapılan doktorlara görevinde başarılar dilendi.

Öte yandan hastanenin radyoloji birimine hayırsever Buluş Ailesi tarafından panoramik röntgen cihazı hibe edildiği belirtilerek, aile ve çocuklarına teşekkür edildi.