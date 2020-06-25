Malatya'nın Darende İlçesi'nde Arıcılık son yıllarda birçok ailenin geçim kaynağı olmaya başlarken, Bal üreticileri son iki yılda alamadıkları rekolteyi bu sezon alacaklarını söylediler.



Darende ilçesinde Arıcılar, bilinçli Arıcılık yaparak bölgenin bal ihtiyacını karşılıyor. Yüzlerce ailenin de geçim kaynağı olan Arıcılık, ilçede her geçen gün kovan sayısı artarak gelişiyor.



Verim yüksek bekleniyor



Arıcılar bu yıl baharda etkili yağışlarla yarınlara umutla bakıyorlar ve son iki yılda alamadıkları balı bu sezon alacaklarını söylediler.



Üretimle ilgili açıklamada bulunan 37 yıldır arıcılık yapan Emekli Öğretmen ve Arıcılar Derneği Başkanı Mehmet Kocaaslan, bu sezon ciddi rekolte beklediklerini söyledi.



Kocaaslan, ilçede Arıcılığın gelişmesinin en büyük nedeninin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu Arıcılık kurslarının etkili olduğuna dikkat çekip, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcılara daha fazla yardımcı olması gerekir. Özellikle damızlık Ana Arı getirerek arıcılara örnek olması gerekir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılığa verdiği desteği Arıcılara da vermeli" temennilerini iletti.



Bal'ın dünyanın en güzel gıdası olduğuna parmak basan Kocaaslan, "Arıcılıktan binlerce aile geçim sağlıyor. Şu an verilen teşvik kovan başı çok komik bir rakam. Arıcılar kovan ve petek yardımı yapılmalı. Bölgede Kayısıya alternatif bir gelir sağlanmasını istiyorsak Arıcılığa destek ve teşvikler artırılmalı" dedi.



Darende bölgesinde 250- 300 ailenin Arıcılıkla geçim sağladığını belirten Kocaaslan, "Darende'de 20 kovan Arısı olan bir aile 100 kök Kayısısı olandan daha fazla gelir elde eder. Darende Arıcılık için oldukça verimli arazilere sahip. Özellikle keven ve kekik ağırlıklı yaylaları ile gezginci Arıcılıkta oldukça fazla verim alınabilir" şeklinde konuştu.



Arıcılar Derneğini yeni kurduklarını söyleyen Kocaaslan, "Darendeli Arıcıların korunması ve ilçe dışından gelen büyük Arıcıları bölgemize gelmelerine engel olmak için dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü, bu bölgenin nektarı ve çiçeği ancak Darendeli arıcılara yetiyor" dedi.



Kocaaslan, " 2017 yılı içerisinde üretim rekor seviyelere ulaştı. Ama 2018 ve 2019 yıllarında verim düşük oldu. Arıcılar ciddi zarar ettiler. Ama bu yıl oldukça umutluyum. İnşallah son iki yılın zararını çıkarırız" diyerek, pazar sorunları olmadıklarını bildirdi.



Darende'de Arıların Keven ve Kekik ağırlıklı çiçeklerden beslendikleri için Darende Balı'nın aranan Ballar arasında olduğuna işaret eden Kocaaslan, Kayısı'ya alternatif gelir kaynakları oluşturmak için üreticileri Arıcılık yapmalarını önerdi.



Bölgenin coğrafi ve iklim yapısına uygun işler yapılırsa kazançlı olduğunu söyleyen Kocaaslan, "Arıcılık vatandaşlarımıza bir örnek olmalı. Bu gün Arıcılıkta yüzlerce aile geçim sağlıyor. Bu yıl arıcılar istenilen verimi alacaklardır inşallah. Nedeni ise yağışla birlikte hala çiçek var, nektar var dolayısı ile bizleri çok umutlandırdı. Yağmurlarla dağ taş çiçek bahçesini anımsatıyor" ifadelerini kullandı.



Kocaaslan, şeker balı üretenlerin de kendilerini olumsuz etkilediğini belirtip, "Vatandaşlar pek kalite ayrımı yapamıyor. Vatandaşlar kaliteli bal yemek istiyorsa tanıdığı bildiği üreticiden almalı Darende balının tanıtımı için tüm üreticilerin kaliteye önem göstermelidir üç beş kuruş fazla kazanalım diye kaliteyi düşürmeyelim" sözlerine yer verdi.



Kocaaslan, "Bu gün balın fiyatı süzme 60 TL, petek 75 TL ve kara kovan Balı da 125 TL den alıcı buluyor" diye konuştu. - MALATYA