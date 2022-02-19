Son dakika haberleri! Datça'da 56 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 56 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Eski Datça Mahallesi'nde komşuları Eranus Nadir Yönder'in evinden gelen koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Eve giren 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Yönder'in yerde hareketsiz olduğunu gördü.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yönder'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yönder'in cenazesi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yalnız yaşayan Yönder'e akrabalarının bir süredir ulaşamadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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