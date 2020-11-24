Son dakika haberleri... Datça'da Giysi Destek Evi, çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Datça Belediyesi tarafından açılan Giysi Destek Evi büyük ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet sağlanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Giysi Destek Evi açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında kıyafetler, evde toplandı.

Ülke genelinden gönderilen kullanılmamış çocuk montu, ayakkabı ve kışlık giyecekler, sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Belediye yetkilileri, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.