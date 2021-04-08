Son dakika gündem: MUĞLA DATÇA'DA HUZUR UYGULAMASI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kolluk kuvvetlerince ilçe genelinde genel asayiş ve koronavirüs tedbirlerinin denetim uygulaması yapıldı. Ekiplerce kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası kesildi.

Datça Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Datça Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 11 ayrı noktada 110 personelin katılımı ile asayiş ve koronavirüs tedbirlerinin denetimi uygulaması yapıldı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında yol denetimleri yapılırken, umuma açık işyerleri, akaryakıt istasyonları ile liman ve çevresindeki tekneler kontrolden geçirildi. Öte yandan, uygulamaya Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan getirilen Alman Pointer cinsi üç yaşındaki 'Sakız' isimli narkotik köpeği de katıldı. İlçe girişinde durdurulan bazı şüpheli otomobillerin içinde ve bagajlarında narkotik köpeği 'Sakız' arama yaptı. Ekiplerin uygulaması drone ile havadan görüntülendi.

DENETİMLER SÜREKLİ YAPILIYOR

Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, denetimleri yerinde inceleyerek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşerek kurallara uymaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. Datça'da, dinamik denetimlerin sürekli olarak yapıldığına dikkat çeken Çoban, "Zaman zaman, böyle toplu denetimlerimiz oluyor. Datça'da meydana gelebilecek asayiş olaylarının ve salgının önlenmesinde farkındalığın sağlanması bakımından bu tür toplu denetimlerin, çok önemli olduğuna inanıyorum. Denetimler sırasında vatandaşlarımız da memnuniyetlerini de getirdiler" dedi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Yapılan denetimler sırasında bin 220 kişi HES kontrolünden geçirildi. 20 lokanta ve kafeterya, 15 konaklama tesisi arandı. bin 548 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında izolasyona tabi 2 kişiye 6 bin 928 TL para cezası kesildi. Trafik denetimlerde ise 988 araç kontrol edildi. 20 otomobil sürücüsüne 10 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. 2 otomobil trafikten men edildi. Kontroller sırasında yoklama ve bakaya kaçağı 4 kişi yakalandı. Denetimlerde, 1 9 mm çapında tabanca, bir kuru sıkı tabanca ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.