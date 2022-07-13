Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (3) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (3)

13.07.2022 15:24
Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre '400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık.

'400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yangın söndürme faaliyetlerini yerinde incelemek için bölgeye intikal edeceği belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Veysel Tiryaki, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (3) - Son Dakika
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