Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5)

13.07.2022 19:38
Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5)

Son dakika haber... 5 EVDE KISMI HASAR MEYDANA GELDİ, 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler Hayıtbükü Koyu'na yaklaştı.

5 EVDE KISMI HASAR MEYDANA GELDİ, 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler Hayıtbükü Koyu'na yaklaştı. Rüzgarın şiddeti ile alevler sahildeki evlere 200 metre kala paralel olarak ilerlemeye başladı. Hayıtbükü'nde tek katlı müstakil taş evin çatısına sıçrayan alevlere köylüler, tankerlerle getirdikleri su ve hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler evi tamamen sarmadan söndürüldü. Ayrıca, Döşemealtı mevkisindeki inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.

HELİKOPTERLER PEŞ PEŞE ALEVLERE SU BOŞALTIYORHava kararmadan alevlerin söndürülebilmesi için bölge görev yapan 9 helikopter hummalı bir çalışma içerisine girdi. Hayıtbükü Koyu'nda denizden aynı anda 5 helikopter birden su takviyesi yapıp, tekrar ormana dönerek alevlere peş peşe müdahale yaptığı görüldü.DATÇA'YA DÖNÜŞLERE İZİN VERİLMİYORHayıtbükü ve Palamütbükü'ndeki koylara günübirlik için gelen tatilcilerin Datça'ya dönüşlerine alevlerin böygeyi tehdit etmesi nedeniyle izin verilmiyor. Karayolu, güvenli hale getirilinceye kadar geçişlere kapatıldı. Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Kaynak: DHA

Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5) - Son Dakika

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