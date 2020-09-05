Son dakika haberleri... Datça'da uyuştucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - MUĞLA - Son Dakika

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan O.G.'nin (27) adresine operasyon düzenledi.

Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti

"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi