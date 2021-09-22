Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Datça'da yalnız yaşayan emekli subay evinde ölü bulundu.

Datça'da yalnız yaşayan emekli subay evinde ölü bulundu. İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yalnız yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Semih Devrim'den (72) haber alamayan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında Devrim'i hareketsiz yerde yatarken buldu. Devrim'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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