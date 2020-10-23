Son dakika haberleri... Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç hibe edildi - Son Dakika

Datça Güvenlik Hizmetleri Güçlendirme Derneğince alınan 500 bin lira değerinde 2 otomobil ve 1 minibüs, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Polislerin kullanımı için özel olarak hazırlanan araçların emniyet görevlilerine teslim töreninde kurban kesilip, dua edildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, emniyet müdürlüğüne sağlanan araç desteğinin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu, desteğin devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da dernek yönetimine ve Datça halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Datça Güvenlik Hizmetleri Güçlendirme Derneği Başkanı Nizamettin Yanlı ise yardım kampanyalarına 600 bin lira destek sağlandığını, yaptıklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Cihat Yitkin, İlçe Müftüsü Nurettin Çelik, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.