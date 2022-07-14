Son dakika haberi... Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı

14.07.2022 07:48

Son dakika haberleri: Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı Datça'da 15 saattir devam eden orman yangınında gece saatlerinde rüzgarın hızı kesilirken, sabahın ilk ışıkları ile havadan 27 helikopter ve 12 uçak ile yoğun bir müdahale başladı.

Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı

Datça'da 15 saattir devam eden orman yangınında gece saatlerinde rüzgarın hızı kesilirken, sabahın ilk ışıkları ile havadan 27 helikopter ve 12 uçak ile yoğun bir müdahale başladı.

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu.

Yaklaşık 600 hektar alanda etkili olan orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı.

Jandarma Skorsky helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini azaltması ile bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

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Kaynak: İHA

Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı - Son Dakika

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