Son dakika haberleri | Datome, Olimpia Milano'da
Son dakika güncel haberine göre İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.
İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.
Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:02 Kaynak: İHA
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