Son dakika haberleri | DAVETİYE DAĞITIRKEN KAZADA ÖLEN ÇİFTİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Gelen son dakika haberine göre Kağıthane TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Kağıthane TEM Otoyolu
'nda meydana gelen kazada ölen Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman
'ın cenazeleri Yenibosna
'daki Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için dün akşam saatlerinde motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman, Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası dün akşam çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemelerin ardında çiftin cenazesi bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kutay Ecevit'in babası Tunç Ecevit ve aile yakınlarının zor anlar yaşadığı görüldü. Kutay Ecevit'in arkadaşı Oğuzhan Kazancı, "Kutay bizim yaklaşık 5 yıldır motosiklet sürdüğümüz çok değerli bir dostumuzdu. Daha önce kendisiyle beraber uzun yollar da yapmıştık. Dün aldığımız acı haberle yıkıldık. Çok zor ve acı bir durum. Nişanlısıyla beraber davetiye dağıtırken bu kazayı yaşadılar. Ne yazık ki kaza yerinde ikisini de kaybettik" diye konuştu. Ecevit'in cenazesi toprağa verilmek üzere Merzifon'a, Narman ise Antalya'ya gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:03
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | DAVETİYE DAĞITIRKEN KAZADA ÖLEN ÇİFTİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı