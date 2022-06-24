Şüphelilerin, MASAK raporlarıyla ortaya konulan para transferlerinin açıklamalarına "infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darül erkam" gibi ifadeler yazdığı anlaşıldı.

Gönderilen paraların, Türkiye 'de ikamet eden ve Suriye 'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü DEAŞ mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon - Son Dakika

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