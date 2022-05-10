Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı

10.05.2022 13:44

Son dakika haber... DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı Örgütün eylem video ve fotoğraflarını ele geçiren polisler DEAŞ'a darbe vurduŞANLIURFA Şanlıurfa emniyeti, DEAŞ'ın daha önceden Suriye'de gerçekleştirdiği eylemlerin video ve fotoğraflarını inceleyerek terör örgütüne darbe vurdu.

DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı

Örgütün eylem video ve fotoğraflarını ele geçiren polisler DEAŞ'a darbe vurdu

ŞANLIURFA Şanlıurfa emniyeti, DEAŞ'ın daha önceden Suriye'de gerçekleştirdiği eylemlerin video ve fotoğraflarını inceleyerek terör örgütüne darbe vurdu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'de gerçekleştirdiği eylemlerin fotoğraf ve videolarını ele geçirdi. Video ve fotoğrafları inceleyen ekipler, aralarında örgütte sözde savaşçı, muhabir ve biat edenlerin de olduğu 10 şahsın kendilerini sığınmacı olarak gösterip Şanlıurfa'ya gelerek burada yaşadığını belirledi. Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran ilçelerinde şahısların kaldığı adresleri belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı
Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı
Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı
Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne darbe: 10 gözaltı - Son Dakika
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