Son dakika haberleri... DEAŞ'ın medya sorumlusu Kocaeli'de adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ'ın medya sorumlusu Kocaeli'de adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, emniyette işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa'da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.