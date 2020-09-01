SÖZDE TÜRKİYE EMİRİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tutuklandığını açıkladığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından, Adana'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin ise oğlu Hamza Özden olduğu öğrenildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LIYA TALİMAT VERMİŞTerör Örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in İstanbul 'da yapılan terör operasyonunda, kalaşnikofla yakalanan bir teröriste, eylem talimatı verdiği ortaya çıktı. Eylem hazırlığındaki teröristi yakalayan İstanbul polisinin, Adana Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa genişlettiği operasyonda, Mahmut Özden'in Adana'da saklandığı evde, gözaltına alındığı kaydedildi.ÇOK SAYIDA DİJİTAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİSözde terör örgütü emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda dijital döküman ele geçirildi. Dökümünlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi.GAZETECİLERE ÖPÜCÜK ATMIŞTITerör Örgütü DEAŞ'ın Adana emiri olduğu gerekçesiyle 22 Haziran 2017 yılında gözaltına alınan Mahmut Özden'in, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ'tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Özden'in, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı iddia edilmişti.BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTISözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in daha önce Adana'da birçok kez düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirlendi. Özden'in birlikte hareket ettiği örgüt üyeleriyle Suriye 'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip, buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenilmişti. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen örgüt üyelerinin, bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Özden'in imamlık dışında, kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptanmıştı.



