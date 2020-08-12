Debisi düşürülen baraj gölü'nde Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 221 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 900 metre olan üst kodu minimum olan 885 metreye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD il müdürlüklerinden çok sayıda ekip katılıyor.

Arama çalışmaları kapsamında birinci sınıf dalgıçlar tarafından Uzunçayır Barajı'nda belirlenen 3 kilometrelik alanda dalışlar gerçekleştirilirken, su altı görüntüleme cihazı ROW ile de çalışma yürütülüyor.

Botlarla su üstü ve kıyı aramalarının da gerçekleştirildiği çalışmalarda henüz Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.