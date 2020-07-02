Son dakika haberleri | Dedektif gibi araştırma yapıp cüzdanı sahibine teslim ettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dedektif gibi araştırma yapıp cüzdanı sahibine teslim ettiler

Bir son dakika haberine göre İzmir Bergama'daki pazar yerinde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu cüzdanı bulan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ulaştıkları sahibine cüzdanı teslim etti.

İzmir Bergama'daki pazar yerinde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu cüzdanı bulan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ulaştıkları sahibine cüzdanı teslim etti.

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Bergama'da bulunan pazar yerinde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu cüzdanını kaybeden Şennur Durmaz'ın imdadına belediye zabıta müdürlüğü ekipleri koştu. Durmaz'ın kaybettiği cüzdanı bulan ekipler, cüzdanın sahibini bulabilmek için büyük uğraş vererek, adeta bir dedektif gibi çalışma yürüttü. Cüzdan içinden çıkan alışveriş kartının ait olduğu markete giden ve markette kimlik numarasına ulaşan zabıtalar, kimlik numarası sorgulamasından şahsın adresini tespit etti. Daha sonra tespit edilen adrese giden zabıta ekipleri, Şennur Durmaz'a içerisinde bin 130 TL ve ziynet eşyası bulunan cüzdanı tutanakla teslim etti.

"Yaşasın belediyemiz zabıtası"

Cüzdanı kaybettikten sonra iki gün boyunca üzüntüsünden ağladığını ve gözlerinin kan çanağına döndüğünü söyleyen Şennur Durmaz, cüzdanının bulunmasına çok sevindiğini dile getirdi. Şennur Durmaz, "İki gündür gözlerime uyku girmedi. Dişimden tırnağımdan artırdıklarımla biriktirdiklerimi bulan ve bana geri getiren zabıta ekiplerinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Bergama, Zabıta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dedektif gibi araştırma yapıp cüzdanı sahibine teslim ettiler - Son Dakika

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