GAZİANTEP'te, Metin Polat (14), dedesinin kullandığı traktörden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Koçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Polat, dedesi Durdu Polat ile bahçede fıstık topladıktan sonra eve dönerken, üzerinde bulunduğu traktörden düştü. Traktörün lastiklerinin altında kalıp yaralanan Metin Polat, dedesinin durumu fark edip, çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Polat, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Metin Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi, dedesi ise olayla ilgili ifadesi alınıp serbest bırakıldı.