Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. ile teyzesinin oğlu Berat Yüce olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce'yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü - Son Dakika

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