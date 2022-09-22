Son dakika haberleri... 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü

22.09.2022 10:44
Son dakika haberleri... 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da 'dedikodu' yüzünden çıkan tartışmada H.T. (17), teyzesinin oğlu Berat Yüce'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

ADANA'da 'dedikodu' yüzünden çıkan tartışmada H.T. (17), teyzesinin oğlu Berat Yüce'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan H.T. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. ile teyzesinin oğlu Berat Yüce olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce'yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Berat Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüpheli H.T.'yi yakın bir sokakta yakalayıp, gözaltına alındı.

Berat Yüce'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Dedikodu' yüzünden teyzesinin oğlunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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