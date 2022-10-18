Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı

18.10.2022 15:26
Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ü.Y., A.K., M.Ç., İ.Y., ve B.Y. define ararken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı - Son Dakika
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