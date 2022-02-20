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Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü

20.02.2022 00:19
Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü Hanau Katliamı 2. Yılında AnıldıIrkçı Saldırılar Hala Devam Ediyor Hanau Katliamı 2. Yılında AnıldıIrkçı Saldırılar Hala Devam Ediyor

Patlama, Mersin, Define, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Define kazısında patlama: 1 ölü - Son Dakika


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