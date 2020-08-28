Son dakika haberleri! Demir hırsızları 50 bin kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikadan sahte evrak ve kimlik ile yaklaşık 200 bin TL değerinde demir profil ve sac çalarak Şanlıurfa'da satmak isteyen 3 şüpheli, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Ağustos tarihinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. 200 bin değerinde demir profil ve sac ürünleri ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden belgede sahtecilik, sahte evrak ve kimlik ayarlayarak tıra yükleyen 3 kişi, malzemeleri Ankara yerine Şanlıurfaya götürdüler.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması ve hırsızlığa konu olan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şahısların, hırsızlıkta kullandıkları çekici ve dorsede bazen iki plaka kullanarak, bazen plakasız olarak bazen de plakayı kapatmak suretiyle Hatay'dan Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edildi. Bu tespitler için yol güzergahı üzerindeki tüm il, ilçe ve beldelerde bulunan, jandarma, emniyet ve diğer kamu kurumlarına ait yaklaşık 50 bin adet kamera, OBS, HGS ve PTS kayıtları incelenerek teknik malzemeler kullanıldı. Tüm bu araştırma ve takip neticesinde suçta kullanılan tır dorsesi, hırsızlığa konu olan demir profil ve demirin tamamı ile A.Ç., Y.K. ve İ.M. isimli şüpheliler Şanlıurfa'da yakalanarak İskenderun'a getirildiler.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden İ.M. ve Y.K. tutuklanırken, A.Ç. serbest bırakıldı. - HATAY