Son dakika haberi: 'Demir Yumruk' operasyonunun şifresi çözüldü: Tahsilatı yapılan çeklere Kur'an şeklinde kod koyulduğu ortaya çıktı

'Demir Yumruk' operasyonunun şifresi çözüldü: Tahsilatı yapılan çeklere Kur'an şeklinde kod koyulduğu ortaya çıktı

ANKARA - 'Demir Yumruk' operasyonunun şifreleri çözüldü. Suçluların, kendi paravan şirketleri üzerinden kaşe basarak tahsilatı yapılan çeklere Kur'an şeklinde kod koyulduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların faturalı işleme "A'dan ver" faturasız işleme ise "B'den ver" şeklinde şifreledikleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Suç İşlem Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Vergi Kaçakçılığı suçlarına ilişkin 28 Haziran'da Ankara merkezli aralarında 29 ilde 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve bin 150 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 328 şahıs gözaltına alındığı operasyonda toplam 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; örgüt yöneticileri ve üyelerine ait bir adet özel jete, 8 bin 690 banka hesabına, 261 gayrimenkul ve taşınmaza, 327 araca mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. 39 şirkete kayyum atamasının yapıldığı operasyonda, 60 milyon 31 bin, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin 463 avro ve 402 bin 84 lira değerinde altın ve mücevher ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu para ve mücevherlerin toplam değeri ise 507 milyon 84 bin lira olarak hesaplandı.

4 tır dolusu evrak ve dokümana el konulan operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada bin 52 adet cep telefonu, bilgisayar, sabit disk gibi dijital materyale el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 375 şüpheli şahıstan, 328 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soy ismini Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve DETAŞ'ın sahibi Melih Karabacak adli makamlara sevk edildi. Erol Eşrefoğlu, grubundan 5 şahıs tutuklu, 1 şahıs ev hapsi, Hüseyin Eryılmaz grubundan 10 şahıs tutuklu, 5 şahıs ev hapsi ve Melih Karabacak grubundan örgüt lideri Melih Karabacak'ın kardeşi ve sonradan soy ismini Cengizoğlu olarak değiştiren Ali Can Karabacak'ın da bulunduğu 14 şahıs tutuklu 62 şahıs ev hapsi aldı.

Suçluların, kendi paravan şirketleri üzerinden kaşe basarak tahsilat yapılan çeklere Kur'an şeklinde kod koyulduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların faturalı işleme "A'dan ver" faturasız işleme ise "B'den ver" şeklinde şifreledikleri ortaya çıktı.

Operasyon neticesinde adli makamlara sevk edilen 3 ayrı suç örgütünün liderlerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 şahıs tutuklandı, 68 şahıs ise ev hapsi aldı.