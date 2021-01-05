Kırklareli 'nin Demirköy ilçesinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığı açıklandı. Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle ilçede vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını belirtti. Kılıç, "Kurallara uyduğunuz için siz değerli Demirköylülere ve kurallara uyulmasında emek harcayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık - Son Dakika

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