Son dakika haberleri! Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık

05.01.2021 13:21
Son dakika haberleri! Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık

Son dakika haberler: KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında alınan tedbirlerle vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını açıkladı.

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında alınan tedbirlerle vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını açıkladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığı açıklandı. Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle ilçede vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını belirtti. Kılıç, "Kurallara uyduğunuz için siz değerli Demirköylülere ve kurallara uyulmasında emek harcayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık - Son Dakika

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