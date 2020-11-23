Son dakika haberleri: Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Selahattin Demirtaş, avukatlarının usule dair itirazlarının karara bağlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkı kapsamında Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyalarla bu dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık Demirtaş, pandemi nedeniyle avukatlarıyla belge alışverişinde bulunamadığını ve yine pandemiden dolayı duruşmalara katılmadığını ifade ederek, duruşmaya bizzat katılarak savunma yapmak istedi.

Demirtaş'ın avukatları da usul ekonomisi ve adil yargılanma hakkı kapsamında bu dosyanın Mersin'deki davayla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının birleştirme talebini, dosyalar arasında bağlantı bulunmaması, suç tarihlerinin farklı olması ve birleştirmenin zorunlu olmaması nedeniyle reddetti.

Mahkemenin bu kararından sonra söz alan sanık Demirtaş, dosyalarının hepsinin İstinaf ve Yargıtay tarafından birleştirildiğini ifade ederek, "Yargılanacaksam en hızlı şekilde yargılanmalıyım. Benim yanımda dosya bile yok, hepsi avukatlarımda. Buraya gelemiyorlar. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde de aynı konuşmadan dolayı davam var. Bu mahkemeyle de en başından beri usulü tartışıyoruz. ya siz birleştirin ya da orada birleşsin. Bir an önce usulü işlemler bitsin ki yargılanayım. Ben mahkeme huzurunda her şeye cevap vermek istiyorum. Huzurda savunma yapmak istiyorum." diye konuştu.

Katılan Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay da şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine yazı yazarak, ilgili dosyanın tamamının mahkemeye gönderilmesine karar vererek, dosyanın incelendikten sonra birleştirme talebinin değerlendirilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Davutoğlu'na hakaret davası ve birleştirme kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadaki beyanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Demirtaş hakkında ayrıca aynı açıklamalarda o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde iki farklı mahkemede görülen dava dosyalarının, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmişti.