Son dakika haberi... Demiryolu sinyalizasyon kapaklarını çaldılar: 1 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak'ta demiryolu üzerindeki sinyalizasyon cihazlarına ait demir kapakları çalan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda, 04-28 Nisan 2022 tarihleri arasında TCDD'ye ait Zonguldak- Karabük Demiryolu üzerinde bulunan sinyalizasyon cihazlarına ait demir koruma saç kapaklarının çalınması olayı ile ilgili çalışmalar derinleştirildi.

Dördü İl Jandarma Komutanlığı, ikisi İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olmak üzere toplam 6 hırsızlık olayının failleri olan iki şüpheli ekiplerce tespit edildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıstan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ZONGULDAK