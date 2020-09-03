Son dakika haberleri: Demokrat başkan adayı Biden, Jacob Blake'in ailesiyle görüştü - Son Dakika

NEW ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yaptığı ziyaret sırasında Blake'in ailesi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kenosha ziyaretinden iki gün sonra Biden da kenti ziyaret etti.

Trump, Kenosha'yı ziyareti sırasında polis departmanına 1 milyon dolar destek sözü verip Bkale'in ailesi ile görüşmezken Biden, Blake'in ailesi ve yakın akrabaları ile bir araya geldi.

Biden, Kenosha ziyareti öncesi ziyaretin insanları bir araya getireceği ve pozitif bir etki yaratacağı açıklamasında bulunmuş, Trump'ın seçim kampanyası ise Biden'ı ziyareti "siyasete alet etmekle" suçlamıştı.

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç olduğu açıklanmıştı.

Blake'in vurulmasının ardından kent protestoların merkezi haline gelmiş, yağmalama ve vandallığın yaşandığı Kenosha'da iki kişi de protestolar sırasında hayatını kaybetmişti.