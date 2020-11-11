Son dakika haberleri! Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11.11.2020 18:19
Edinilen son dakika haberine göre Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Epik, hayatını kaybetti.
Ali Epik'in cenazesinin yarın öğle vakti Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
Epik, 18 Ekim'de Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurulda partisinin il başkanlığı görevine seçilmişti.
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