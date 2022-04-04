Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

04.04.2022 08:15
Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Son dakika gündem haberine göre Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Pasona Group anketi ABD dahil 10 ülke ekonomisinde faal 700'e yakın Japon firmanın ticari operasyonlarının geçen ayki akıbetini sorguladı.

Araştırma ülke dışında üretim, toptan ve perakende sektörlerinde hizmete veren firmaları kapsadı.

Buna göre, deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin iş operasyonlarının Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği ortaya çıktı.

Ekonomiler arasında Fransa yüzde 92,3 ile Japon firmaların faaliyetlerinin en çok etkilendiği ülke olarak kayda geçti.

Fransa'yı yüzde 72 ile Malezya ve yüzde 66,7 ile Singapur takip etti.

Japon firmaların "en çok sarsıldıkları sahalar" ham madde fiyat artışı, lojistik maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları olarak sıralandı.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor - Son Dakika


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