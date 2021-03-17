Son dakika haberleri: Deniz Feneri Derneğince İdlib'de yapılan 900 briket eve aileler yerleşmeye başladı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneğinin İdlib'de savaş mağduru aileler için inşa ettiği briket evlerden 900'ünün yapımı tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında inşasına başlanan biriket evlerin yapımı devam ediyor.

Bu kapsamda inşası tamamlanan briket evlerden 900'üne yerleşmeye başlayan ve kavuştukları evlerinde kendilerini daha güvende hissettiklerinin belirten İdlibliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan dernek, proje kapsamında evlere yerleşen ailelere yıl boyunca başta ekmek olmak üzere gıda, giyim, hijyen ürünlerinden oluşan çeşitli yardımlara da aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Faruk Durmuş, İdliblilerin briket evler sayesinde daha medeni, daha insan onuruna, haysiyetine yaraşır bir yaşam sürdüreceklerini belirterek, "Bu bölgelerde 900 adet briket ev yapıldı, Buradaki mülteciler çadırlarda yaşıyor. Çadır hayatı zordur, kış şartları, yaz şartları hepsi zordur. Tuvalet, banyo sıkıntıları vardı." ifadelerini kullandı.