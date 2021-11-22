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Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi

22.11.2021 13:37
Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi

Son dakika gündem haberi... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yürütülen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) projesinde gelinen...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yürütülen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) projesinde gelinen aşamayı inceledi. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN'in 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, Gölcük tersanesini ziyaret etti. Ziyarette TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Ali Görçin, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı ve diğer görevliler hazır bulundu. Gölcük tersanesi hakkında brifing alan Varank, inşası devam eden 'Reis' sınıfı 3 denizaltının yer aldığı fabrikada incelemeler yaptı. Varank, daha sonra liman kabul testleri tamamlanan Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin (MÜREN) ilk entegre edildiği gemi olan 'TCG Preveze' denizaltısını ziyaret etti. 'TCG Preveze'de TÜBİTAK BİLGEM ekibiyle bir araya gelen Varank, MÜREN sistemini kullanarak torpido simülasyon atışını başarıyla yaptı.

TÜM FONKSİYONLARI YERLİ VE MİLLİTürkiye'nin, 4 Preveze sınıfı denizaltısı bulunuyor. 1990'lı yıllarda hizmete giren bu denizaltılarda menşe ülke savaş yönetim sistemleri kullanılıyor. Türkiye, şu an TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortak projesiyle tüm fonksiyonları milli ve yerli olan MÜREN sistemini geliştiriyor. 20 farklı sensör, seyir ve silah sistemi ile tam bütünleşik bir savaş yönetim sistemi olan MÜREN'in sonar sinyal işleme, komuta kontrol, atış kontrol ve gemi seyrüseferi başta olmak üzere tüm işlevleri yerli ve milli olarak hayata geçirilecek. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN'in 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulması hedefleniyor.

MÜREN; modern ağır torpido atabilme, sensör (sonar, periskop, elektronik destek sistemleri) verileri ile özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi yeteneklere sahip olacak. MÜREN sistemi üzerinden milli torpidoların atış kontrolü sağlanabilecek. MÜREN, yeni nesil olarak kabul edilen 'Reis' sınıfı denizaltılara da entegre edilebilecek.


Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi
Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi
Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi
Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Savaş, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi - Son Dakika


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