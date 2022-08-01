Son dakika haberleri! Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu

01.08.2022 00:57
Son dakika haberleri! Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu

Son dakika haberi: Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp baygın halde hastaneye kaydırıldı.

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp baygın halde hastaneye kaydırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren kimliği belirsiz genç vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartıldı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu - Son Dakika

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