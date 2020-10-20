Son dakika haberleri! Denizde fenalaşan İngiliz turist, doğum gününde öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Denizde fenalaşan İngiliz turist, doğum gününde öldü

20.10.2020 18:04
Son dakika haberleri! Denizde fenalaşan İngiliz turist, doğum gününde öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... MUGLA"nın Bodrum ilçesinde, doğum gününde denizde yüzerken fenalaşan İngiliz turist John Alan Rae (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MUGLA"nın Bodrum ilçesinde, doğum gününde denizde yüzerken fenalaşan İngiliz turist John Alan Rae (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'un Türkbükü  Mahallesi'nde eşiyle bir otelde tatil yapan John Alan Rea, dün oğle saatlerinde denize girdikten bir süre sonra fenalaştı. Rea'nın suda hareketsiz şekilde kaldığını fark eden otel personeli, yardıma gidip, turisti sudan çıkardı. Durum 112 Acil Servis'e bildirildi.Sağlık ekipleri, Rea'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Rea'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Rea ardından ambulansa alınıp, ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Ancak, durumu ağır olan İngiliz turist, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından Rea'nın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, İngiliz turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan İngiliz turistin doğum gününde yaşamını yitirdiği  öğrenildi.


Son dakika haberleri! Denizde fenalaşan İngiliz turist, doğum gününde öldü

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Denizde fenalaşan İngiliz turist, doğum gününde öldü - Son Dakika

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