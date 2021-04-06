Son dakika haberleri | Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu
06.04.2021 18:32
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde iddiaya göre gezmek için çocuğu birlikte sahile gelen anne anlık dalgınlığı sonucu 3 yaşındaki kızı ortadan kayboldu. Anne, kızını göremeyince bir anda panikledi. Etrafındaki kişilerden de yardım isteyen anne sahilde çocuğunu aramaya başladı. Devriye görevini yapan Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu bulan vatandaşlardan alarak annesini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri çocuğu annesine teslim etti. - HATAY
Son Dakika Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti