Son dakika haberleri! Denize düşen muhabbet kuşunu polis, jet-ski ile kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Denize düşen muhabbet kuşunu polis, jet-ski ile kurtardı

18.07.2022 10:20

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından boğulmaktan son anda jet-ski ile kurtarıldı.

ANTALYA'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından boğulmaktan son anda jet-ski ile kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı. Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı. Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini kaydetti.Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi. Ev kuşu olduğunu söyleyen Enes Kaan Kaya, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Denize düşen muhabbet kuşunu polis, jet-ski ile kurtardı - Son Dakika

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