Son dakika haberleri! Denizli Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde iş yerleri ve apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin, iş yerlerine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Şehrin yoğun olarak kullanılan noktaları ile Demirciler Caddesi'nde iş yerleri ile cadde, bulvar ve meydanlarda bulunan ATM ve otobüs duraklarında hijyen çalışması yapıldığı bildirilen açıklamada, "Talep gelmesi halinde Kovid-19 vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.