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Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

22.11.2021 16:13
Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 443 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 320 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 102 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'i yaralanmalı, 56'sının maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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