Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79'u maddi hasarlı, 92'si yaralanmalı olmak üzere toplam 171 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 05 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 030 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 363 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 171 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 92'sinin yaralanmalı, 79'unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ