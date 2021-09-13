Son dakika haberleri... Denizli'de 718 farklı asayiş olayında 532 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 92 bin 920 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 105 kişi yakalanırken, 718 farklı asayiş olayında ise 532 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 06 ile 12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 92 bin 920 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 105 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 83 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 kurusıkı tabanca, 41 mermi, 2 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet, 17 adet çalıntı bisiklet, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 4 bin 850 TL ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 718 farklı asayiş olayında ise 532 kişinin gözaltına alındı. - DENİZLİ