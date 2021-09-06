Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 19 bin 214 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 78 kişi yakalanırken, 741 farklı asayiş olayında ise 535 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 30 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 214 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 78 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 5 adet av tüfeği, 150 adet fişek, 1 adet bıçak, çalıntı eşya olarak aranan 78 adet palet, 3 adet bilezik, 1 adet kol saati, 1 adet Reşat altın, 100 adet banyo havlusu, 1 adet bisiklet ve kumar oyunlarında kullanılan 40 bin TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 741 farklı asayiş olayında ise 535 kişinin gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ