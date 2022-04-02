Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti

02.04.2022 11:41
Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğundan düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğundan düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aşağı Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanda bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, apartmanın 3. katındaki asansör boşluğundan zemine düştüğü belirlenen Aynur Kiriş'i (56) Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kiriş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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