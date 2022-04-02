Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğundan düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aşağı Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanda bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, apartmanın 3. katındaki asansör boşluğundan zemine düştüğü belirlenen Aynur Kiriş'i (56) Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kiriş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.