Denizli'nin Çivril ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika