Kurban Bayramı Haftasında Yapılan Harcamalar Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Üç Kat Arttı

Kaynak: AA

İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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