Son dakika haberleri | Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
19.10.2020 17:32
Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri, bu sabah, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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