Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2)

14.12.2020 18:27
Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2), System.String[]

Bir son dakika haberine göre HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇUKURA GİRDİ, CANINDAN OLDUİnşası süren atış poligonundaki foseptikte yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇUKURA GİRDİ, CANINDAN OLDU

İnşası süren atış poligonundaki foseptikte yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Çukura giren işçilerden Şevket Çetin, Emrullah Kalem (17) ve Aykut Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerden Şevket Çetin'in çukura giren ve daha sonra çıkamayan arkadaşlarını kurtarmak için içeriye girdiği belirtildi. Çetin'in bir işçiyi çukurdan çıkardıktan sonra yeniden foseptiğe irdiği ve bu sırada zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Zehirlenen Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) Eyyub Babadi (35) ile Furkan Pesin ve Turgay Yıldırım'ın Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Gazdan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞANTİYE ŞEFİ İLE İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şantiye şefi Hüseyin Y. ve inşaat sahibi Ali E. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşçilerden Ahmet Çoban, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "İki kişi içeride çalışıyormuş. Görenler yardıma gitmiş. Yardıma gidenler de maalesef çıkamadı" dedi. Rıdvan Büyük ise işçilerden Şevket Çetin'in arkadaşlarını kurtarmak için çukura indiğini belirtip, "Normalde kendisi dışarda çalışıyordu. Koşarak yardıma gitti. Bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Aşağı tekrar indi. Bir daha çıkamadı. Hayat kurtarmaya gidiyordu, canından oldu" diye konuştu.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2)
Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2)

Aykut Kaya, Denizli, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika


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