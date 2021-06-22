Denizli'de 25 yaşındaki avukat Umurhan Yapar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Merkezefendi ilçesindeki evinde yaşayan Yapar, evinde olduğu sırada aniden fenalaşınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yapar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Denizli Barosuna bağlı olarak stajyer avukatlığını tamamlayan Yapar'ın ruhsat beklediği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Denizli'de genç avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika